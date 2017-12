Festival Cordas nomeado para os melhores na Península Ibérica

Shares

A APORFEST – Associação Portuguesa Festivais de Música, revelou os nomeados para a 3ª edição dos Iberian Festival Awards, cuja cerimónia de entrega decorre no dia 15 de Março 2018, no Fórum Lisboa. Centenas de festivais encontram-se nas 22 categorias, e o Cordas World Music Festival volta às listas com nomeação para BEST SMALL FESTIVAL e BEST LINE-UP, as duas categorias decididas pelo voto do público através de https://pt.surveymonkey até janeiro. O Festival Cordas foi ainda nomeado para BEST TOURISTIC PROMOTION, prémio que será escolhido por um júri internacional.

Best Small Festival: Melhor Pequeno Festival inclui festivais com menos de 1500 pessoas por dia; festivais com mais propensão para o desenvolvimento cooperativo e que envolvem a comunidade.

Best Line-up tem a ver com a combinação de todos os artistas participantes e programas especiais ou únicos que permitem que os festivais sejam diferenciados da competição. Best Touristic Promotion atribui prémios para festivais que integram estratégias e sinergias de promoção que atraem visitantes e turistas a nível regional, nacional e internacional.

Recorda-se que nos prémios atribuídos em 2017 em Barcelona, o Festival Cordas ficou na lista dos TOP 10 Best New Festivals. A edição do Cordas 2017, entre concertos para o público em geral e workshops nas escolas, acolheu na Madalena, ilha do Pico, artistas de 7 países e várias regiões de Portugal, não esquecendo o destaque para a Viola da Terra dos Açores. Festival Cordas é um projeto da MiratecArts e aceita propostas de artistas para a terceira edição agendada para setembro 2018.