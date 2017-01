Monte Verde Festival entre os nomeados no Iberian Festival Awards

Na segunda edição dos Iberian Festival Awards, o Monte Verde Festival está nomeado nas categorias “Melhor Festival de Média Dimensão” e “Melhor Campismo”. Este evento acontece no âmbito do Talkfest – Fórum Internacional de Festivais de Música e reúne todos os sucessos de 2016 da indústria dos festivais de música de Portugal e Espanha. Serão atribuídos galardões em 19 categorias, mais um prémio de excelência, sendo que apenas 10 deles serão da responsabilidade do público.

Portugal conta com 128 nomeações em 10 categorias: “Melhor Festival de Grande Dimensão”, “Melhor Festival de Média Dimensão”, “Melhor Festival de Pequena Dimensão”, “Melhor Novo Festival”, “Melhor Alinhamento”, “Melhor Campismo”, “Melhor Local Indoor”, “Melhor Parceiro de Media”, “Melhor Performance Internacional” e “Melhor Performance Nacional”.

O nome Monte Verde Festival surge ao lado de eventos como o Boom Festival, FMM Sines, Musa Cascais, Nos Alive, Nos em D’Bandada, Nos Primavera Sound, O Sol da Caparica, Rock in Rio Lisboa, Super Bock Super Rock, Vodafone Paredes de Coura, Bons Sons e Edp Cool Jazz.

Recorde-se que o MVF 2017 tem lugar de 10 a 13 de agosto na Praia do Monte Verde, concelho da Ribeira Grande, Açores. Do cartaz já constam nomes como Seu Jorge, Valete, Neev, Dub Fx e Sigala.

Os passes-gerais para o Monte Verde Festival, com ou sem campismo, já estão à venda na BOL, nas lojas CTT e em todos os pontos de venda aderentes Bol, com preços a partir dos 23 euros.

No ano passado, o festival contou com mais de 28 mil festivaleiros e apresentou um cartaz ecléctico num cruzamento de estilos entre o reggae, o rock, o hip hop e a música eletrónica.