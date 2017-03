Ella Eyre confirmada no Monte Verde Festival

A cantora e compositora britânica Ella Eyre é a nova confirmação para o Monte Verde Festival, juntando-se, assim, a Seu Jorge, Valete, Neev, Dub FX e Sigala. O anúncio foi feito pela organização do evento, ontem na Bolsa de Turismo de Lisboa. Dia em que também foi efectuada a apresentação da nova identidade visual do festival.

Com uma ainda curta, mas promissora carreira, a jovem britânica chega em agosto aos Açores para mostrar ao público alguns dos seus êxitos. Voz de temas como Waiting All Night, em parceria com os Rudimental, tema com mais de 150 milhões de visualizações, e compositora de temas como Deeper, Comeback e Together, Ella Eyre já conta no seu currículo com passagens por grandes festivais como V Festival,T in the Park e Glastonbury.

A sua sonoridade R&B aliada ao Pop e aos ritmos de Drum and Bass garantem um espetáculo enérgico, fazendo com que o público não fique indiferente à sua presença em palco.

Está assim lançado o mote para um dos muitos momentos altos que o Monte Verde Festival promete trazer este ano, de 10 a 13 de agosto, à Ribeira Grande. A venda de bilhetes continua a decorrer a bom ritmo, podendo estes ser adquiridos através de www.bol.pt, em todos os postos CTT e em todos os Pontos de Venda Aderentes BOL.