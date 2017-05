A Câmara Municipal de Porto Moniz procedeu à recuperação do miradouro da Foz da Ribeira da Janela. Este miradouro é um dos vários pontos de interesse da freguesia, onde podemos desfrutar de uma soberba paisagem. Considerado um geossítio de grande interesse e, segundo vários historiadores, foi neste exato local onde se instalou a “fábrica” provisória da companhia açoriana de caça à baleia (ainda restam alguns sinais dessa atividade no local).

O miradouro encontrava-se degradado, foi necessária uma intervenção, no sentido de proceder à reparação do pavimento, limpeza do espaço e colocação de varandas. Atualmente é possível desfrutar deste magnífico miradouro de uma forma mais aprazível e em segurança.