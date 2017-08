Limpeza das Festas de Nossa Senhora do Monte

A Câmara Municipal do Funchal informa que a limpeza de todas as estradas principais de acesso ao arraial das Festas de Nossa Senhora do Monte já se iniciou há várias semanas.

O número de contentores tem sido, igualmente, reforçado à medida que as barracas vão sendo montadas e a recolha dos vários tipos de resíduos é realizada 2 vezes por dia.

Os 2 sanitários públicos (Largo da Fonte e junto à saída dos Carreiros) nos dias que antecedem o arraial estarão abertos das 8h às 24h, contudo, do dia 14 para o dia 15 não serão encerrados, permanecendo abertos toda a noite.

Para as limpezas após o arraial, nomeadamente para a manhã do dia 15 de agosto, a partir das 07h, estarão de serviço os seguintes meios:

Limpeza Urbana

– 16 cantoneiros, 2 motoristas, 1 encarregado de brigada e 1 chefe de serviços;

– 2 viaturas ligeiras de caixa aberta;

Remoção de Resíduos

– 2 cantoneiros, 1 motorista;

– 1 viatura de recolha;

Mais se informa que, aquando do início das celebrações religiosas, agendadas para as 11h do dia 15, as limpezas estarão concluídas nos arredores da igreja e em todo o trajeto da procissão.

A Câmara Municipal do Funchal informa, por fim, que no feriado de 15 de agosto não haverá recolha de lixo no concelho, mas que a Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos, nos Viveiros, estará aberta das 8h às 15h, reforçando o pedido para que todos os cidadãos contribuam para manter a cidade limpa.