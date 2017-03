Alterações à circulação rodoviária na Rua Coronel Cunha

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à queda de um muro esta manhã, a Rua do Coronel Cunha, na freguesia de Santa Maria Maior, encontra-se encerrada ao trânsito, a partir do entroncamento com a Rua da Rochinha até ao Infantário da Rochinha, bem como no sentido ascendente da Rua da Rochinha, a norte do entroncamento com a Rua Nova da Rochinha e até o entroncamento com a Rua do Coronel Cunha.

As viaturas que circulam na Rua da Rochinha, e que pretendam aceder à Rua Coronel Cunha, serão canalizadas para a Rua Nova da Rochinha e para a Rua Nova da Alegria, que funcionará nos dois sentidos de trânsito, no troço compreendido entre a Rua Coronel Cunha e a Rua Nova da Rochinha.

A Rua Coronel Cunha, encerrada a oeste, funcionará em ambos os sentidos de trânsito, a partir do entroncamento com a Rua Nova da Alegria, de forma a permitir o acesso ao estacionamento de moradores e ao Infantário da Rochinha. Solicita-se a todos os condutores o respeito escrupuloso pelas regras de trânsito vigentes em regime temporário, que coordenam as alterações à circulação de trânsito, sendo que deverão ser tomados os devidos cuidados na circulação rodoviária, até à sua reposição normal.

A Câmara Municipal do Funchal agradece a compreensão de todos, comprometendo-se a resolver a situação o mais rapidamente possível.