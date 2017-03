Joana Silva e César Nicola foram campeões no Torneio de Judo

A Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira, realizou no passado sábado, dia 4 de março, uma prova de Benjamins, prova esta para atletas até aos 10 anos; o 2º Torneio Zéponês, para os escalões de Infantis e Iniciados (11 e 12 anos ) e o Torneio Rui César Gomes, prova de Juvenis (13 e 14 anos). A manhã iniciou com a prova de Benjamins, onde três dezenas de pequenos “judokinhas” encheram o dojo da Apel.

Seguiu-se o 2º Torneio Zéponês, prova que incluiu os escalões de Infantis e Iniciados, destacando-se o Clube Naval do Funchal e o Judo Clube da Madeira que amealharam o maior número de títulos.

No Torneio Rui César Gomes, a distribuição de medalhas foi equilibrada, subindo ao lugar mais alto do pódio, três atletas do Judo Clube da Madeira, três do Clube Naval do Funchal e três do Clube Judo Brava, nas várias categorias. Esta é uma prova de preparação para o Campeonato Nacional de Juvenis, que irá ter lugar em Lisboa, a 10 de Junho.

A prova do Desporto Escolar, realizou-se no Dojo do Clube Naval do Funchal e contou com atletas dos núcleos das Escolas da Torre, Campanário, Estreito e Bartolomeu Perestrelo.

Já a nível Nacional, o Campeonato Nacional de Júniores, que decorreu em Coimbra, contou com uma comitiva de 6 atletas: Francisco Freches e António Ramos do Clube Naval do Funchal, ambos na categoria de -66kg e José Hugo Branco do Clube Judo Brava, nos -55Kg.

Nos femininos, a comitiva foi totalmente composta por atletas do Grupo Desportivo da Apel. Ana Nunes e a irmã Francisca Nunes, na categoria de -48Kg, encontraram-se no combate pela busca da medalha de bronze, sendo que a experiência e idade de Francisca levaram-na ao pódio, garantindo um 5º lugar a Ana Nunes.

De realçar Joana Silva, que era até hoje vice campeã nacional em título, melhorou o seu palmarés, passando a ocupar o lugar mais alto do pódio, na categoria de -70Kg, sagrando-se campeã nacional. Os atletas foram acompanhados pelos técnicos César Nicola e Andrei Veste.

No dia seguinte, ainda em Coimbra, mas no escalão de veteranos, César Nicola e Carlos Pereira, ambos do Clube Naval do Funchal, regressaram à Madeira de Ouro e Prata ao peito, respetivamente.

Para ambas as provas, foram convocados pela Federação Portuguesa de Judo, a árbitra Continental Paula Saldanha, o árbitro nacional Ricardo Pimentel, e o árbitro regional Ricardo Bastos, que está em avaliação pela Federação para ascender à categoria nacional.