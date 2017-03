Eduardo Jesus visita empresa na Zona Franca da Madeira

O Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, visita, na segunda-feira, dia 6 de março, pelas 18 horas, na Zona Franca da Madeira – Caniçal, as instalações da MadeBiotech, empresa que, atuando nas áreas da biotecnologia e da engenharia de processos, tem vindo a contar com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), na dinamização de alguns dos seus projetos.

Seguidamente a esta visita, pelas 18.30 horas, será apresentado publicamente o projeto MARINEBLUEREFINE, iniciativa que resulta da parceria entre a empresa e a Universidade da Madeira.