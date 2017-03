Tuna D’Elas apoiam promoção da Região

“A alegria é um valor que deve ser preservado para a vida inteira. Quem tem a responsabildade de governar, elege como objetivo o de tornar esta terra um sítio onde as pessoas podem ser felizes e vocês deixam um contributo muito especial, mostrando que a alegria e a felicidade é possível”. Esta foi a mensagem deixada, sexta-feira, pelo Secrettário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, à Tuna D’Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira, no âmbito da inauguração da mostra “Duas Décadas de Memórias”, comemorativa dos 20 anos daquela tuna.

Eduardo Jesus referia na ocasião que os valores da Tuna D’Elas têm a ver com a alegria, o companheirismo e a criatividade. “Todos esses são valores que, ao longo da vida, fazem toda a diferença.” O Secretário Regional dizia ainda que “ter a possibilidade de expor a vossa vida dos últimos 20 anos aqui no espaço Infoart é um motivo não só de satisfação para este grupo, mas de grande orgulho para nós”, sobretudo porque a Tuna D’Elas tem construído um curriculo e uma carreira importante, e além disso tem “o maior carinho da população da Madeira”.

Por isso, acrescenta, “para a SRETC é uma honra poder participar neste processo que é vosso e poder estar associados a esta expoisção e à celebração do vosso 20º aniversário”.

O governante fez ainda questão de mostrar a disponibilidade da SRETC em colaborar com a Tuna D’Elas, agradecendo as inúmeras vezes que este grupo se associou a eventos que visam a promoção da Região.

Refira-se que a exposição itinerante “Duas Décadas de Memórias” é promovida no âmbito das comemorações do 20º aniversário da Tuna D’Elas. A mostra estará patente no espaço Infoart da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura (Avenida Arriaga) até ao dia 17 de março.