CHRODIS lança 12 passos para a Promoção da Saúde

A ação conjunta CHRODIS – Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cycle lançou 12 medidas para combater o burden das doenças crónicas, apostando, sobretudo, na promoção da saúde.

Atualmente, as doenças crónicas representam 70% a 80% dos orçamentos de saúde na Europa e constituem uma ameaça grave para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Após três anos de estreita colaboração internacional na área das doenças crónicas, a conferência final da Joint-action apresentou uma proposta para enfrentar os desafios futuros que as doenças crónicas colocam.

Vytenis Andriukaitis, Comissário Europeu para a Saúde e Segurança Alimentar, afirmou que “mais de meio milhão de pessoas em idade activa morrem prematuramente de doenças crónicas na UE todos os anos. Isto representa um enorme custo para a sociedade e a economia – 115 mil milhões de euros em produtividade perdida e grandes despesas dos sistemas de saúde”.

O documento “12 etapas” estabelece as ações recomendadas para a implementação de práticas, a fim de reduzir a carga de doenças crónicas, de modo a inspirar e orientar os profissionais de saúde e os decisores políticos no seu trabalho sobre a promoção do envelhecimento saudável, bem como a prevenção, gestão e cuidados de doenças crónicas.