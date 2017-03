Iraque vai sair da «lista negra» de Trump

Donald Trump vai retirar o Iraque da lista de países cujos cidadãos têm restrições de entrada nos Estados Unidos da América, disse fonte da Casa Branca disse à agência Reuters, apontando que esta ordem executiva do presidente americano será aprovada hoje.

No seu primeiro veto migratório, emitido a 27 de Janeiro, Donald Trump suspendeu temporariamente o programa de acolhimento de refugiados e proibiu a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países de maioria muçulmana: Iraque, Irão, Somália, Iémen, Líbia, Síria e Sudão.

A decisão gerou protestos e processos em tribunal, levando Trump a rever a ordem executiva anterior. De acordo com fonte da casa Branca, os milhares de legais destes seis países a residir nos EUA não serão abrangidos pelo veto migratório.

Na terça-feira passada, no seu primeiro discurso no Congresso, Donald Trump defendeu a proibição de entrada em território norte-americano de determinados estrangeiros para evitar a formação de uma base terrorista no país.