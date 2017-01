Presidente chinês defende globalização em Davos

O presidente chinês, Xi Jinping, manifestou-se hoje em defesa da globalização no primeiro dia do Fórum de Davos. A semana, recorde-se, será marcada pela chegada à Casa Branca de Donald Trump, o presidente eleito dos EUA, que já por várias vezes manifestou as suas posições proteccionistas.

“Não adianta nada culpar a globalização pelos problemas do mundo”, disse Xi durante um discurso proferido na Suiça, onde estão reunidos 3.000 representantes da elite política e económica mundial.

O líder da segunda maior economia do mundo, que visita pela primeira vez o fórum suíço, fez uma clara defesa do livre comércio e dos mercados abertos. Numa referência a Trump, o presidente chinês disse que “ninguém sairá ganhando de uma guerra comercial”.

Donald Trump já acusou por diversas vezes as políticas comerciais da China de serem as responsáveis pela perda de milhares de empregos nos Estados Unidos e ameaçou aumentar os impostos dos produtos chineses.