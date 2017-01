Vendas de cimento aumentaram

No 4.º trimestre de 2016, as vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira situaram-se em 23,4 mil toneladas, refletindo um aumento de 16,3% face ao trimestre homólogo (20,1 mil toneladas). Se compararmos com o trimestre anterior (3º trimestre de 2016), a variação é negativa, de -23,8%.

“No ano 2016, a comercialização de cimento fixou-se em 98,1 mil toneladas, registando um aumento de 1,2% face a 2015 (96,9 mil toneladas), retomando, deste modo, a tendência crescente iniciada em 2013 e interrompida em 2015”, revelam os dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).