Saldo da Balança Comercial da Região com o estrangeiro foi negativo

De acordo com os dados preliminares referentes ao ano de 2016, o saldo da balança comercial da Região Autónoma da Madeira com o estrangeiro registou um défice de 34,1 milhões de euros, refletindo uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 71,9%. “Em 2015, segundo os dados provisórios, o saldo entre exportações e importações havia sido negativo em 25,9 milhões de euros e a taxa de cobertura tinha-se fixado nos 80,2%”, aponta a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A DREM refere, ainda, que, “em 2016, o total de exportações de empresas com sede na RAM ultrapassou os 87,3 milhões de euros (105,0 milhões de euros em 2015), 66,0% das quais com destino a países terceiros (fora da União Europeia), enquanto as importações rondaram os 121,4 milhões de euros (130,9 milhões de euros no ano precedente), 89,0% das quais provenientes da União Europeia”.