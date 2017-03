APCOI vai oferecer mais de 15 mil peças de fruta nas escolas até ao final do ano letivo

A APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil anunciou as turmas escolhidas para beneficiar da «Missão 1 Quilo de Ajuda 2016/2017», o fundo de inclusão social destinado ao reforço alimentar do lanche diário dos alunos mais carenciados do país.

Para garantir o acesso diário a este alimento essencial para a saúde das crianças, a iniciativa solidária «Missão 1 Quilo de Ajuda» integrada no projeto pedagógico «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável» vai chegar a partir de hoje a 20 turmas, de norte a sul do país, distribuindo cabazes gratuitos, somando mais de mil porções de fruta entregues a cada semana até ao final do ano letivo 2016/2017.

A fruta distribuída nestas escolas é «fresca, da época, adquirida localmente e cada aluno recebe no mínimo uma peça de fruta por dia, para comer no lanche da manhã ou da tarde» clarificou Mário Silva, Presidente da APCOI, acrescentando ainda que “no ano letivo anterior, através da «Missão 1 Quilo de Ajuda» a APCOI conseguiu apoiar 10 turmas compostas marioritariamente por alunos carenciados e este ano conseguiu duplicar o número de turmas beneficiárias, graças ao apoio de algumas empresas solidárias como o Montepio, a Fábrica de Óculos do Cacém, a Aquafresh, a Fruut e a Vitacress. Mas esta missão só termina quando todas as crianças em Portugal que chegam à escola de barriga vazia e que não trazem lanche por dificuldades financeiras da família recebam este apoio.”