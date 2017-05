Entrega de prémios aos Heróis da Fruta de Câmara de Lobos

Realizou-se esta quinta-feira, dia 25, a entrega de prémios aos alunos vencedores a nível nacional da 6ª edição do projeto «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável», promovido pela APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil.

O evento contou com a participação do Diretor Regional da Educação, Marco Gomes, de um representante da Secretaria Regional da Saúde, Regina Rodrigues, da Vice-Presidente do Município de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, do Presidente da APCOI e de Rita Melo, representante do Clube Pelicas da Associação Mutualista Montepio patrocinadora desta iniciativa.

A equipa dos Heróis da Fruta da APCOI vai estar esta tarde no auditório do Centro Cívico de Câmara de Lobos para mais uma sessão da peça de teatro “Super Festa dos Heróis da Fruta”, que com o apoio do Município de Câmara de Lobos será assim apresentada a todos os alunos inscritos este ano no projeto das escolas deste concelho. Amanhã, sexta-feira, dia 26, vai ainda decorrer uma sessão extra, às 10 horas.