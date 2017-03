Esgrima: Pedro Rodrigues é o novo Campeão Regional de Júniores

Pedro Tomás Rodrigues, do CD 1.° de Maio, é o novo Campeão Regional de Júniores, ao derrotar na final o atleta do CDRS, Alexandre Câmara. Em terceiro lugar ficou outro atleta do clube do Palheiro Ferreiro, Miguel Nóbrega.

As atletas do CD 1.° Maio, Madalena Figueira e Sara Mota, conquistaram o 3.° e 5º lugar, respetivamente. Na prova de equipas, o CD 1.° de Maio ficou com o segundo lugar. A prova decorreu no passado sábado, dia 4 de março, na Sala de Armas do Funchal.