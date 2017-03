EB23 do Caniço festeja 18 anos atribuindo 146 Prémios de Mérito

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço comemorou, na passada quinta-feira, 18 anos de atividade. Numa cerimónia que fez lotar o pavilhão gimnodesportivo e mereceu a presença do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, foram distinguidos 146 alunos com Prémios de Mérito.

O governante com a tutela da Educação relevou a importância de valorizar o mérito dos alunos, consubstanciada naquela comemoração. “Este estímulo, traduzido num prémio para aqueles que tiveram desempenhos mais relevantes no último ano letivo, é importante para aqueles que o recebem, mas também para aqueles que, não o recebendo, criem expetativa de atingir essa meta”, sublinhou o Secretário Regional, considerando essencial que cada qual atinja o sucesso à sua medida.

“Não é possível todos ocuparem o primeiro lugar do pódio, mas é possível todos terminarem a sua prova. É numa lógica de escola inclusiva, valorizando não só os resultados académicos, mas também outros projetos, que a escola consegue incutir princípios valores de cidadania nas nossas crianças. Acreditamos, assim, que estamos a contribuir para uma sociedade mais equitativa”, perspetivou Jorge Carvalho.

Realçando “o capital extraordinário que é o corpo docente”, o Secretário Regional manifestou-se confiante no êxito do projeto educativo, não apenas da Escola do Caniço, mas do ensino na Região Autónoma da Madeira. “Ficou aqui bem patente o esforço e o caminho de sucesso que esta escola tem realizado. Alunos bem sucedidos são alunos empenhados e isso leva-nos a outros dois objetivos traçados por este Governo desde que assumiu funções: diminuir os processos de indisciplina e o abandono escolar. A escola interpretou muito bem aqueles que são os grandes objetivos da sociedade: formar crianças preparadas, competentes, com ferramentas que lhes permitam ser capazes de também terem sucesso no processo social”, concretizou Jorge Carvalho.