Nadadoras do Clube Naval em competição em Sines

A equipa feminina do Clube Naval do Funchal (CNF) participa, este fim de semana, em Sines no campeonato nacional da terceira divisão.

O treinador responsável pelo grupo, Elmano Freitas, aponta como objetivos a melhoria da classificação do ano transacto e consequente manutenção, referindo que compete com um equipa jovem, que conta com a experiência de Susana Gomes e ainda Carlota Olim.

A equipa feminina é composta por: Susana Gomes, Carlota Olim, Carolina Boulhosa, Catarina Fernandes, Maria Gonçalves, Laura Camacho, Sofia Nascimento, Clara Araújo, Teresa Jardim e Lara Jardim. Fotos: DR