As decorações patentes na baixa do Funchal já estão prontas para dar início às festividades natalícias, que estão agendadas para este domingo, dia 1 de dezembro.

O Jardim Municipal do Funchal apresenta a Cidade do Natal com decorações muito atrativas, que já começaram a cativar as atenções também dos visitantes que não perdem a oportunidade de tirar fotografias.