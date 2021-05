O palco do Jardim Municipal do Funchal continua a ser um local usado para abrigo. O cenário não é de agora e a situação já foi exposta no ano passado. Diariamente, quem por ali circula por dentro e nos arredores do referido jardim, depara-se com a presença de pessoas sem-abrigo que ali passam e ficam a ‘resistir’ naquele espaço cultural. Uma situação que parece não ter solução à vista.