Francisco Abreu, Campeão de Portugal de Velocidade e do GT4 South European Series, cumpriu um fim de semana sem mácula na primeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV realizado no Autódromo Internacional do Algarve. Depois da vitória (no dia 1 de maio) com “pole position”, volta mais rápida e vitória, o piloto do Porsche 997 GT3 Cup 4.0 com as cores da CANON, BRISA, GTS, ONRISING e do Clube Sport Marítimo, voltou a saborear o champanhe da vitória, desta feita na corrida Endurance onde cumpriu o segundo turno da prova, depois de Francisco Mora ter cumprido a primeira parte.

Sem percalços no seu turno, Francisco Mora entregou o Porsche com as cores da CANON, BRISA, GTS, ONRISING e do Clube Sport Marítimo, em excelentes condições a Francisco Abreu. O piloto madeirense manteve a liderança da corrida e conheceu um momento que assumiu maior dificuldade quando foi lançado um “safety car” devido ao despiste.

O “Safety Car” só saiu da pista quando faltavam um par de minutos para o fim da corrida pelo que Francisco Abreu controlou de forma calma o esboço de ataque dos adversários. Contas feitas, Francisco Abreu levou o Porsche com as cores da CANON, BRISA, GTS, ONRISING e do Clube Sport Marítimo até à vitória, encerrando um fim de semana perfeito com “pole position”, volta mais rápida e vitória nas três corridas disputadas.

A próxima prova do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV irá disputar-se nos próximos dias 25 a 27 de junho no Circuito de Vila Real, de mãos dadas com o WTCR Francisco Abreu – “Estou muito feliz com este meu regresso à competição 17 meses depois de ter ganho o GT4 South European Series. O carro e a equipa Veloso Motorsport estiveram irrepreensíveis, não cometi nenhum erro e só posso estar feliz com o meu desempenho. Foi um fim de semana exigente. Pode ter parecido fácil do lado de fora, mas foi necessária muita concentração e trabalho para trazer para casa os troféus. Com este sucesso, vamos confiantes para a próxima jornada da competição.” Fotos: DR