Francisco Abreu com “pole position” para a segunda corrida do CPV a disputar no AIA

Francisco Abreu, Campeão de Portugal de Velocidade, está de regresso às pistas nacionais para disputar, uma vez mais, o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, ao volante de um Porsche 911 GT3 Cup 4.0. E entrou com o pé direito. Depois do seu companheiro de equipa ter rubricado o melhor tempo na primeira sessão de qualificação, o madeirense não se ficou atrás e foi o melhor na segunda sessão.

Regressando à competição depois de ter disputado e ganho o GT4 South European Seriesem 2019, Francisco Abreu mostrou estar já adaptado ao Porsche 991 GT3 Cup 4.0 com as cores da CANON, BRISA, GTS, ONRISING e pelo Clube Sport Marítimo e reclamou a “pole position” para a segunda corrida.

Contas feitas, Francisco Abreu vai sair da “pole position” na segunda corrida, onde o objetivo será, naturalmente, ganhar, para na prova de Resistência de domingo juntar-se a Francisco Mora e tentar fazer o pleno de vitórias neste arranque do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV.

Recordamos que as corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV terá transmissão em direto e em exclusivo na Sport TV. A primeira corrida será realizada às 10.50, a segunda às 17.30. No domingo, a prova em modo Endurance será disputada às 10.40.

Francisco Abreu – “Correu tudo como planeado, depois de uns treinos livres que revelaram um carro em muito boa forma que nos permitiu estar confiantes para as duas qualificações. Penso tanto eu como o Francisco Mora fizemos um excelente trabalho e as duas “pole position” acabam por sublinhar isso mesmo. Estão lançadas as bases para um excelente fim de semana que, evidentemente, desejo que seja 100% vitorioso. Apesar de uma concorrência forte num plantel de grande qualidade.”