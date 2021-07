“Novos inquilinos” ‘invadem’ a baixa do Funchal

A pandemia veio dar mais visibilidade a um aumento de pessoas em situação de sem-abrigo na baixa do Funchal. De há um ano até a data, são vários os novos casos que surgem em zonas muito frequentadas e à vista de todos. Um dos casos, embora não recente, ocorre nas imediações do Jardim Municipal do Funchal. Outra situação, esta mais recente e à vista de todos, está patente na praia de calhau conhecida por praia do Almirante Reis, localizada junto a zona da ETAR, cuja área é da tutela do Governo Regional da Madeira.

Quem por ali passa a pé dá conta do movimento de várias pessoas que estão ali a ‘residir’ numa zona da praia com tendas montadas. Assim como é também visível, por quem ali circula, um enorme buraco feito no calhau que também serve de abrigo para pernoitar. Esta ‘cratera’ está sinalizada com vários materiais ali depositados.

Uma situação que tem sido presenciada por muitas pessoas, que apontaram à nossa reportagem falta de medidas por parte das entidades responsáveis. Tendo em conta que se trata de uma zona com grande afluência também de jovens e que, neste momento, não oferece segurança.

(notícia publicada na edição impressa nesta sexta-feira, dia 23 de julho)