Nas bancas a edição 1128 do Tribuna da Madeira

“Não pode ter um pé num lado e um pé noutro”



Pedro Calado deve deixar a Vice-Presidência do Governo Regional e assumir “apenas” o papel de candidato a presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF). A convicção é do PS-M, que justifica-a com a ‘exigência’ também feita pelos social-democratas a Paulo Cafôfo. O então presidente da autarquia chegou a ser acusado de “usar” a CMF para “auto-promoção”, e com métodos “já usados” na era «jardinista».

“A Autonomia não é monopólio de ninguém”



Na terceira vez no espaço de três meses que Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues aproveitou a presença do Presidente da República no “reduto dos valores fundamentais” da Autonomia e Democracia” para lembrar que são valores sempre sujeitos a “ataques e acusações”. O presidente da ALM diz que há que trabalhar pelo “prestígio e fortalecimento” da ALM. A Oposição pôs a ‘mira’ na coligação entre PSD e CDS.

“Novos inquilinos” ‘invadem’ a baixa do Funchal



A pandemia veio dar mais visibilidade a um aumento de pessoas em situação de sem-abrigo na baixa do Funchal.

De há um ano até a data, são vários os novos casos que surgem em zonas muito frequentadas e à vista de todos. Um dos casos, embora não recente, ocorre nas imediações do Jardim Municipal do Funchal. Outra situação, esta mais recente e à vista de todos, está patente na praia de calhau conhecida por praia do Almirante Reis, localizada junto a zona da ETAR, cuja área é da tutela do Governo Regional da Madeira.

“Continuaremos a promover o envelhecimento ativo e saudável”



Maria do Céu Barcelos é a Coordenadora do Projeto USGZ que apresenta um programa muito diversificado para os atuais 20 alunos seniores com idades compreendidas entre os 63 e os 88 anos de idade. Em entrevista ao «Tribuna» afirma que “este projeto é fundamental para combater o isolamento da população idosa e a exclusão social”. Afirma que as expectativas para o futuro “são extremamente ambiciosas” e realça a importância da continuidade deste projeto para o bem estar dos idosos.

Eletricidade ‘escalda’ bolso dos madeirenses



Com o consumo de eletricidade a aumentar substancialmente em 2021, no segmento doméstico, segundo dados da REN, e os preços a sofrerem um aumento desde 1 de julho, é importante, hoje, saber qual o nível de conhecimento da população, numa análise regional, sobre o seu consumo e a sua conta de eletricidade. Neste contexto, a ei energia independente, empresa pioneira em soluções energéticas inteligentes, especializada no autoconsumo fotovoltaico, do Grupo Galp, realizou um estudo em Portugal, e por regiões, que revela que 72% dos portugueses que vivem nas regiões Autónomas dos Açores e Madeira não concordam com o valor cobrado mensalmente na sua fatura de eletricidade e acreditam que atualmente pagam demasiado pela energia que consomem, enquanto 9% não sabem exatamente se o valor cobrado na sua fatura é o mais ajustado para o seu consumo.

Albuquerque quer caminho de recuperação económica e social



No seu discurso na discussão do Debate da Região, nesta quinta-feira, o Presidente do Governo Regional da Madeira traçou, resumidamente, o trabalho feito em tempos de pandemia. Referiu que este Governo, o qual lidera, “nunca minimizou a ameaça pandémica”, afirmando que nunca teve qualquer dúvida “quanto àquela que era a nossa prioridade essencial: Salvaguardar a Saúde e Vida dos Madeirenses e Porto Santenses”.

Monumento “polémico”



A escultura implementada junto à Assembleia da Madeira, da autoria de Martim Velosa, teve o custo contratual de 68.963,00 euros. Um valor monetário que divide opiniões.

Vereação da Confiança com “independência e provas dadas”



A Coligação Confiança, que reúne o Partido Socialista (PS), o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Pessoas Animais Natureza (PAN), o Partido da Terra (MPT) e o Partido Democrático Republicano (PDR), apresentou a equipa candidata à Vereação da Câmara Municipal do Funchal, liderada por Miguel Silva Gouveia, na Praça do Município. O atual Presidente da Autarquia sublinhou que assumiu “pessoalmente a questão da escolha da equipa, pelo que as minhas opções correspondem a um perfil técnico e de trabalho no qual me revejo profundamente.”

Adulteração, desculpabilização e desconhecimento



As dificuldades na implementação dos «Planos de Pormenor do Ornelas e do Carmo» abriram nova fonte de ‘conflito’ entre a Câmara Municipal do Funchal e o Governo Regional, desta vez devido a alegados atrasos na homologação de cartografia por parte da Direcção Regional do Ordenamento do Território (DROTe). Miguel Silva Gouveia tem acusado o PSD de “boicotar” o funcionamento da autarquia.

Miguel Gouveia ‘ultrapassa’ Calado



As eleições autárquicas estão marcadas para o dia 26 de setembro e a maioria da população já escolheu o candidato “preferido”.

