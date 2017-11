Open de Cadetes de Judo

Shares

Realizou-se em Lisboa, o Open de Cadetes organizado pela Associação Distrital de Judo de Lisboa.

Do Judo Clube da Madeira participaram 7 atletas, Américo Gomes, João Costa, Beatriz Rocha, Beatriz Caires, Fátima Andrade, Leonor Gomes e Marco Vieira. Do Clube Naval do Funchal participaram 2 atletas, Mauro Faria e Afonso Gonçalves. Do Grupo Desportivo da Apel, participaram 3 atletas, Ana Nunes, Margarida Freitas e João Pedro Martins.

Nos -57Kg, e sendo a grande surpresa da prova, Beatriz Rocha, subiu ao 1º lugar do pódio, tendo dominado as suas adversárias maioritariamente por “chaves de braço”.

Nos + 70Kg, a Campeã Nacional de Cadetes em título, Fátima Andrade venceu o Open de Cadetes sem dificuldades, mostrando novamente a sua superioridade nos tapetes nacionais.

Nos -52Kg, Beatriz Caires, que na semana passada havia ganho a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Randori no Kata, alcançou a medalha de prata, tendo deixado para trás, no combate da meia-final, a sua prima Leonor Gomes e atual vice campeã nacional de juvenis, que no escalão de cadetes subiu ao pódio na 3ª posição.

Afonso Gonçalves, nos -73Kg, com três combates ganhos regressou a Madeira de Bronze ao peito. Este atleta havia sido campeão nacional de juvenis em 2016 e desde que mudou de escalão para cadetes em 2017, ainda não tinha subido aos pódio nacionais.

Marco Vieira nos -81Kg, atual campeão nacional de juvenis subiu ao 3º lugar do pódio.

Nos -60Kg, Mauro Faria, após 5 combates vencidos, numa categoria de peso bastante exigente e competitiva, acabou por perder na meia final, tendo se classificado em 5º Lugar.

Nos -50Kg, o juvenil João Pedro Martins, atingiu 7º lugar, numa categoria de peso bastante competitiva, após dois combates ganhos e dois perdidos.

Balanço “claramente positivo”

Comparando 2016 e 2017, a AJRAM faz um balanço claramente positivo, quando em 2016 participaram 7 atletas nesta mesma prova não tendo subido nenhum atleta ao pódio,venquanto que em 2017, quase duplicámos a nossa participação com os resultados bastante visíveis, com 2 medalhas de ouro, 1 de prata e 3 de bronze.

Esta prova conta para o ranking nacional que irá apurar os atletas com condições para participar no Campeonato Nacional de Cadetes em 24 de fevereiro de 2018.

Os atletas foram acompanhados pelos técnicos César Nicola do Clube Naval do Funchal e Francisco Rodrigues do Judo Clube da Madeira.

Já na região, a Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira, realizou o IV torneio de Benjamins e o V Torneio Zéponês.

As provas decorreram no dojo da escola da Apel e contou com a participação de atletas do Clube Naval do Funchal, Judo Clube Madeira, Grupo Desportivo da Apel, Clube Judo Brava, Juventude Atlântico e do Clube Escola do Estreito, perfazendo um total de 95 atletas.

A manhã iniciou com o torneio de Benjamins, para atletas até aos dez anos de idade, onde cerca de sete dezenas de pequenos judocas demonstraram todas as suas habilidades.

Seguiu-se o torneio Zéponês, para atletas dos escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis, destacando-se o Clube Naval do Funchal que amealhou o maior número de títulos, subindo aos lugares mais alto do pódio com 11 atletas, seguido do Judo Clube da Madeira e Grupo Desportivo da Apel, ambos com 4 medalhas e fechando o pódio, o Clube Judo Brava, com 3 medalhas.