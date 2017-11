Lançamento de Três Veleiros Educativos no Oceano Atlântico no Funchal

Shares

Três mini-veleiros trabalhados por alunos portugueses, espanhóis, escoceses e americanos serão lançados no Atlântico no próximo dia 13 de novembro (10h), ao largo do Funchal. É a mensagem na garrafa, versão século XXI. Neste caso, as mensagens irão a bordo de pequenos barcos, com metro e meio de comprimento, que serão lançados no oceano completamente à sorte dos ventos e das correntes. Cada veleiro dispõe de um equipamento GPS e um transmissor por satélite ligado a um sistema da agência americana NOAA.

Os alunos poderão assim acompanhar diariamente o percurso do seu barquinho no site www.nefsc.noaa.gov/drifter/drift_madeira_2017_1.html.

O lançamento destes mini-veleiros integra-se no projeto “Leva Portugal ao Mundo”, coordenado pela Direção-Geral de Política do Mar em parceria com o Instituto Superior Técnico (centro de investigação ISR-Lisboa).

O triplo lançamento será feito na Madeira, com o apoio da Estação de Biologia Marinha do Funchal (polo do Observatório Oceânico da Madeira), da Marinha e do Clube Naval do Funchal. A iniciativa poderá ser acompanhada a partir de um livestream disponível em www.dgpm.mm.gov.pt/leva-portugal-ao-mundo.

“Leva Portugal ao Mundo” é um projeto educativo inspirado na iniciativa norte-americana “Educational Passages”, onde os alunos trabalham, lançam e monitorizam pequenos barcos. Aprendem sobre os ventos e as correntes oceânicas e, quando os veleiros chegam a novo destino, possibilita-se a interação entre jovens de diferentes culturas, em autênticas aulas transatlânticas.

O dia 13 de novembro marcará a primeira vez que será feito um lançamento simultâneo de três barquinhos associados ao Educational Passages, no que será uma verdadeira regata internacional e transoceânica. O WEST, o NADA e o Crimson Voyager são os mini-veleiros que vão ser lançados e todos eles têm já muitas histórias para contar: WEST – Lançado ao mar em dezembro de 2013 por alunos da Escola de Westbrook, no Maine (E.U.A.). Chegou a Portugal quase um ano depois, onde foi trabalhado por alunos de duas escolas da Nazaré (EB 2,3 Amadeu Gaudêncio e Externato D. Fuas Roupinho). Devolvido ao mar em junho de 2015, voltaria imediatamente a Portugal, obrigando a novo lançamento. Foi lançado da Madeira em janeiro de 2016 e ficou à deriva no mar durante sete meses até ser recuperado na Escócia onde foi trabalhado pela Escola de North Uist. Tendo em vista o próximo lançamento, a professora Marri Morrison veio de carro desde a Escócia até Portugal para nos entregar o WEST! NADA – Trabalhado em Almada pela EBS Anselmo de Andrade, foi lançado a partir da Madeira em janeiro de 2017. Ficou no Atlântico apenas um mês, dando à costa na praia de Esposende. Crimson Voyager – Lançado por alunos da Escola de Morristown-Beard, de New Jersey (E.U.A.), no Natal de 2015. Atravessou o Atlântico e, em abril de 2016, foi resgatado em Cádiz (Espanha) e entregue a alunos da Escola Reyes Catolicos que o trabalharam ao longo do ano.