“Atlântida – Quarteto com Oboé!” no Teatro Municipal

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (entidade que gere a Orquestra Clássica da Madeira), apresenta um concerto de Música de Câmara na próxima quarta-feira dia 15 de novembro, pelas 21 horas, no Átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias. “Atlântida – Quarteto com Oboé!

Segundo Norberto Gomes, Diretor Artístico, este é “um concerto de música de câmara a não perder! As variadas cores sonoras no timbre dos instrumentos de corda e do oboé!”

O Quarteto Atlântida, formado por 4 instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, interpretam neste concerto obras de compositores de referencia da história da composição musical. Do século XVIII temos Amadeus Mozart, Christian Bach e Alessandro Marcello, e do século XX Benjamin Britten. Uma rica conjugação de obras num formato camerístico com a especial sonoridade do corne inglês e do oboé em destaque.

O compromisso musical através do trabalho da dinâmica, da articulação, e do sentir a pulsação rítmica, e a importância destas abordagens em conjugações musicais mais reduzidas, com uma exposição individualizada dos músicos em palco, são de importância maior para o resultado dos naipes em orquestra.

“No Teatro Baltazar Dias, no seu átrio, num ambiente especial, venha e ouça Daniel Cuchi no oboé, Joana Costa no violino, Marta Morera na viola de arco e Jaime Dias no violoncelo. Músicos jovens, dedicados e experientes, contribuindo para mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está a marcar a vida cultural na Região! Venha, ouça e sinta connosco!”, apontou Norberto Gomes.

Os bilhetes custam entre 10€ e 5€ e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Programa:

Wolfgang Amadeus Mozart+ (1756 – 1791) – Adagio for English Horn & Strings in F Major K. 580a

Johann Christian Bach (1735 – 1782) – Quarteto

Alessandro Marcello (1673 – 1747) – Adágio do Concerto em Ré menor para Oboé

Benjamin Britten (1913-1976) – Phantasy Quartet

Daniel Cuchi. Oboé

Joana Costa. Violino

Marta Morera. Viola d’ Arco

Jaime Dias. Violoncelo