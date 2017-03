Surfistas Navalistas na Principal Competição Nacional de Surf

A primeira etapa do circuito Liga MEO Surf 2017 teve inicio hoje e irá decorrer até o próximo domingo dia 26, na Ericeira. Esta é a principal competição nacional de surf onde estão presentes três surfistas do Clube Naval do Funchal, sendo eles Tomás Lacerda, Mário Henriques e Jess Dunsdon.

André Rodrigues, treinador dos jovens atletas, indicou que a expectativa da participação dos surfistas do naval é alta, sendo que essencialmente o objetivoda é adquirirem experiência, visto que para Mário Henriques e Jess Dunsdon é a primeira vez que competem numa competição de alto nível. Já para Tomás Lacerda esta competição já não é novidade, tendo em conta que já participou em algumas etapas do ano passado.

Esta competição conta com a presença dos campeões nacionais em título, os irmãos Pedro e Carol Henrique, assim como dos surfistas de topo Tiago Pires (consagrado o melhor surfista de Portugal) e José Ferreira (que já conquistou o titulo de Campeão do Mundo).

Paralelamente a esta etapa irá decorrer o MOCHE Groms Cup, um desafio por etapa para 12 surfistas sub-16, em quadro misto masculino e feminino, onde Tomás Lacerda foi convidado a participar.