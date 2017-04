Judocas Navalistas subiram ao pódio no Torneio da Páscoa

A Associação de Judo da Madeira promoveu, no dia 1 de Abril, no Pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo o 2º Torneio Benjamins e Torneio da Páscoa, nos quais o Clube Naval do Funchal marcou presença.

A primeira prova a decorrer foi o 2º Torneio de Benjamins, que teve inicio agendado para as 9h30.Em competição estiveram 57 atletas entre os quais 12 navalistas. Esta foi mais uma oportunidade de mostrarem as suas técnicas de aprendizagem .

Findada a prova, pelas 11h00 foi dado inicio ao Torneio da Páscoa, a Cadetes, Juniores e Seniores, para masculinos e femininos.

No que concerne a resultados, nos -60kg Mauro Faria conquistou o segundo lugar. Nos -73kg o pódio foi dominado por judocas do naval ficando Francisco Freches em 1º, Paulo Brito em 2º e Afonso Gonçalves em 3º lugar. Ainda nos -81kg o primeiro lugar foi de Diogo Rodrigues e nos -66kg António Ramos foi quem subiu mais alto no pódio.