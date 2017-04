«Cidadania em Portugal» vai às regiões do Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo

O roteiro «Cidadania em Portugal» vai estar nas regiões do Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo entre os dias 2 e 7 de abril, numa semana cujo programa inclui atividades e ações de sensibilização sobre Territórios Sustentáveis, Ambiente e Bem-Estar, Igualdade de Género e Direitos das Crianças.

No dia 3 de abril, pelas 18 horas, no auditório municipal de Torres Vedras, realiza-se o debate «O papel e a responsabilidade da mulher em contexto religioso», no âmbito do roteiro do diálogo inter-religioso e cultural promovido pelo Observatório para a Liberdade Religiosa, cujo encerramento será feito pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino.

O Roteiro tem como objetivo colocar as redes e comunidades locais a discutir os temas da cidadania, participação cívica, combate às desigualdades e discriminações.

Com início no Dia Municipal para a Igualdade (24 de outubro), o Roteiro termina dia 30 de julho, após ter percorrido todo o País.

No seu percurso, o Roteiro visitou já mais de 160 municípios de Portugal continental e Regiões Autónomas. A rede de parcerias envolve ainda autarquias, organismos da administração pública e organizações da economia social e solidária, entre outras.