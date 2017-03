Comitiva Navalista conquista vários pódios no 3º Torneio Zéponês / 4º Torneio Desporto Escolar

Dezasseis judocas do naval competiram, no passado dia 18 de Março, no Pavilhão do Bartolomeu Perestrelo, numa prova que serviu para os miúdos efetuarem o maior número de provas possíveis e adquirirem uma nova experiência de competição entre atletas de judo do desporto escolar de algumas escolas, com atletas federados na modalidade de judo.

No escalão de Juvenis estiveram presentes, António Costa, nos -73kg, José Afonso Abreu, nos -55kg, Manuel Rodrigues, nos -42kg, Pedro Alves, nos -55kg, Rui Costa, nos -42kg, Tomás Esmeraldo nos -46kg e Ana Patricio nos +63kg.

No Escalão de infantil competiram Ana Catarina Aguiar, nos -40kg, Mónica Garcês, nos -35kg, Artur Guilherme Olim, nos -45kg, Guilherme Morais, nos -35kg e Tomás Silva nos -40kg.

Também o Clube Naval do Funchal esteve representado no escalão de iniciados com Afonso Fernandes, nos -45kg, Guilherme Freitas, nos +60kg, Marco Borges, nos -45kg e Nuno Miguens, nos -50kg.

Os judocas navalistas conquistaram vários pódios tendo ficado Guilherme Morais no 3º lugar nos -35kg e Ana Cataria Aguiar em 1º lugar nos -40kg. Nos -42kg o primeiro lugar foi de Rui Costa, nos -45kg de Afonso Fernandes e em terceiro da mesma categoria Tomás Esmeraldo e Vítor Bernardino. Nos -55kg o primeiro lugar foi do navalista José Afonso Abreu, e nos +63kg o lugar mais alto do pódio foi de Ana Beatriz Patrício.

Segundo Sandra Godinho, treinadora de judo do naval “ os atletas tiveram muitos combates e como treinadora fiquei muito orgulhosa pois comportaram-se muito bem. Espero que futuramente seja possível realizar mais encontros com o desporto escolar, visto que é uma forma de captar mais jovens a tornarem-se federados nesta modalidade, e porque esta é uma experiência muito benéfica”.