Judo: I Torneio de Benjamins e o Campeonato Regional de Cadetes

Realizou-se no passado sábado, dia 14 de janeiro de 2017, o I Torneio de Benjamins e Campeonato Regional de Cadetes, prova que apurou os Campeões Regionais nas diferentes categorias de peso.

A prova realizou-se no dojo da Apel e contou com a participação de atletas do Clube Naval do Funchal, Judo Clube Madeira, Grupo Desportivo da Apel e Clube Judo Brava.

A manhã iniciou com os mais pequenos judocas a entrarem no “tatami”e a demonstrarem todas as suas habilidades. Seguiu-se o Campeonato Regional de Cadetes, com combates muito bem disputados, apurando como Campeões Regionais:

Ana Nunes, do Grupo Desportivo da Apel na categoria -48 Kg;

Beatriz Caires, do Judo Clube da Madeira na categoria -57kg;

Margarida Freitas, do Grupo Desportivo da Apel na categoria -63kg;

Fátima Andrade, do Judo Clube da Madeira na categoria +70Kg;

Américo Gomes, do Judo Clube da Madeira na categoria -55kg;

João Costa, do Judo Clube da Madeira na categoria -60kg;

Afonso Gonçalves, do Clube Naval do Funchal na categoria -66kg;

Paulo Brito, do Clube Naval do Funchal na categoria -73kg;

João André, do Grupo Desportivo da Apel na categoria -81kg

O Campeonato Nacional de Cadetes, realiza-se no próximo dia 11 de fevereiro, em Lisboa, onde os Campeões Regionais irão representar a região e lutar por um lugar no pódio.

No domingo dia 15, 4 atletas Juniores representaram as cores regionais, no Open de Juniores de Coimbra, prova de apuramento e preparação para o Campeonato Nacional de Juniores, que se realiza no dia 4 de Março.

Assim sendo, Francisco Freches e António Ramos, ambos do Clube Naval do Funchal, defrontaram-se nos -66Kg, tendo ambos subido ao pódio nos 2º e 3º lugares respetivamente.

Do Grupo Desportivo da Apel, Francisca Nunes combateu nos -48Kg e regressa à Madeira de Ouro ao peito, enquanto João André, classificou-se em 9º lugar.