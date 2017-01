Presidências Abertas em São Pedro

Os Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, aproveitaram o passado sábado para um dia de visitas no terreno à freguesia de São Pedro, onde a iniciativa decorre durante todo o mês de janeiro.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, foi acompanhado pelo restante Executivo, bem como por António Gomes, Presidente da Junta de Freguesia, numa visita que, da parte da manhã, passou pela zona da Achada, pelo Paiol e pelo Bairro dos Moinhos e, à tarde, pela Levada de São João.

Foi uma oportunidade para desenvolver múltiplos contactos de proximidade com os residentes na freguesia, a quem Paulo Cafôfo, e respetivos Vereadores, puderam explicar, de forma clara, os objetivos destes Encontros com as Pessoas, abordando-as nas suas casas e nas suas ruas para perceber quais são as suas dificuldades e o que é que a Autarquia pode fazer para mitigá-las.

A reação foi muito positiva com os munícipes a reconhecerem que, através destes contactos presenciais e de proximidade, se resolvem com facilidade várias situações que, burocraticamente, fazem às vezes crescer a distância entre as pessoas e a Autarquia.

O plano de visitas à freguesia, passado e futuro, também foi bastante aflorado, bem como os principais investimentos que estão em carteira para São Pedro, a curto e médio-prazo.