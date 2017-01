“A energia do movimento” em exposição no CMC

Paul Mathieu vai inaugurar no próximo dia 21 de janeiro, pelas 16h00, no Auditório do Centro Municipal de Cultura (CMC) de Ponta Delgada, a sua exposição de pintura “A energia do movimento”. Esta exposição, que estará patente de 23 de janeiro a 18 março, conta com 24 acrílicos sobre tela, que prometem desencadear uma panóplia de sensações em todos os presentes.

Sobre a obra deste artista, João Mendes Rosa, Diretor do museu da Guarda refere que “apreciamos sobremaneira a sua expressão plástica e a procuramos entender, sentimos que quanto mais ela se nos torna inteligível mais se insere num plano de conseguida erudição criativa e que nos permite discorrer sobre os seus desígnios e o seu ideário plástico”.

De nacionalidade Belga, e agora também Portuguesa, Paul Mathieu já conta com mais de 45 exposições individuais e tantas outras coletivas.

Com uma formação autodidata, Paul Mathieu desenvolveu um trabalho notável no campo das artes plásticas nacionais, influenciado pela obra literária do Professor Rocha de Sousa, que lhe fez ganhar a apreciação de um público fiel cada vez mais numeroso.