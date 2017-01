Fantasporto regressa ao Rivoli com cinema fantástico e oriental

Entre 20 de fevereiro e 5 de março, o Fantasporto – Festival Internacional de Cinema do Porto leva ao Rivoli 125 filmes em antestreia, nacional, europeia e até mundial. A competição arranca a 24 de fevereiro.

“Este vai ser um festival generalista, focado no cinema fantástico e oriental”, adiantou o fundador do Fantasporto, Mário Dorminsky, na conferência de imprensa realizada esta terça-feira, no edifício Cinema Novo, em Cedofeita.

“Cinema dos Nossos Tempos” será o tema desta 37.ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto, que este ano apresenta várias novidades.

Uma outra novidade será a secção “Mini Me”, dedicada ao público infantil e pré-adolescente.

De acordo com a organização, todos os filmes representam a atualidade, nomeadamente o drama dos migrantes (“The Citizen” da Hungria), a realidade das mulheres muçulmanas face ao adultério (“Sins of the Flesh”, do Egipto).

Uma outra surpresa será a retrospetiva do moderno Cinema Argentino. Para todos os que gostam de ação e de aventura, há ainda propostas de Taiwan, com verdadeiros clássicos do género inéditos em Portugal.

Classificado como um dos 10 melhores festivais independentes do mundo, o Fantasporto é uma produção da Cinema Novo, com o apoio do ICA (Ministério da Cultura) e da Câmara Municipal do Porto.

Fonte: Porto.pt