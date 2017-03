Realiza-se nesta quarta-feira, dia 22, pelas 9 horas, na Quinta Calaça, a sessão de abertura da terceira edição da Conferência Europeia em Mergulho Cientifico, onde estará presente o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, como também a comissão organizadora da conferência.

Esta terceira edição, que vai ter lugar entre 22 e 23 de Março de 2017 numa organização conjunta entre o CIIMAR-Madeira, a Estação de Biologia Marinha do Funchal e o Clube Naval do Funchal, conta com 67 inscritos oriundos de vários países, tais como Itália, Grécia, França e Finlândia.