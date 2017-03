Paulo Cafôfo visitou Centro Comunitário de São Gonçalo

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, visitou o Centro Comunitário de São Gonçalo, empreendimento que faz parte da rede de centros comunitários da empresa municipal SociohabitaFunchal, no âmbito dos Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Autarquia. O autarca do Funchal foi acompanhado pelo Executivo camarário e pelo Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Paulo Bruno Ferreira, numa receção de grande entusiasmo por parte dos cerca de 60 utentes séniores que frequentam este Centro.

Paulo Cafôfo enalteceu as boas condições desta antiga escola, elogiando a requalificação de sucesso rumo às funções que assume hoje, e ressalvou a importância de ter uma população sénior ativa, o que considerou instrumental para a sustentabilidade futura do concelho, lembrando que o Envelhecimento Ativo, a Inclusão e a Qualidade de Vida são justamente políticas estruturais do Município. O Centro Comunitário de São Gonçalo promove, junto do seu quadro regular de utentes, uma preenchida lista de atividades, onde se destacam as iniciativas de alfabetização, artes plásticas e de dinamização sociocultural, e ainda as aulas de ginástica e, particularmente, de culinária, que são uma reconhecida imagem de marca do Centro.

Paulo Cafôfo elogiou a vitalidade e pujança de todos os presentes e um espaço que considerou muito característico, prometendo regressar por altura de outras comemorações tradicionais, como os Santos Populares.