“Estratégia regional para a salvaguarda da Praia da Ilha do Porto Santo” na Ordem dos Trabalhos na ALM

A Apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria do JPP, intitulado “Reabilitação e revitalização do cais do Porto Santo”; Apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria do JPP, intitulado “reabilitação e revitalização do cais do Porto Santo”; Apreciação na generalidade do projeto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado “Responsabilização pública sobre o amianto”; Apreciação na generalidade do projeto de decreto legislativo regional, da autoria do CDS/PP, intitulado “mobilidade de doentes do serviço regional de saúde da região autónoma da madeira”; Apreciação na generalidade do projeto de decreto legislativo regional, da autoria do PS, intitulado “Concessão do direito de exploração em regime de serviço público da operação portuária no Porto do Caniçal e do Porto Santo” estão, entre muitos outros, na apreciação na generalidade da Ordem de trabalhos agendados para esta quarta-feira, dia 22, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

