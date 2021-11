Comissão Regional de Acompanhamento do PRR vai monitorizar 697 milhões de euros

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, em audiência, o Presidente da Comissão Regional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). No encontro, Duarte Pitta Ferraz explicou ao Presidente do parlamento como decorreu o primeiro dia de trabalhos, que foi de instalação da Comissão.

O grupo é constituído por 15 especialistas e vai analisar a formar como vai ser gerido o pacote de apoios inseridos no PRR. No total são 697 milhões de euros, sendo que 561 milhões de euros são para subvenções já acordadas e validadas pela União Europeia e 136,2 milhões de euros para o acesso a avisos nacionais, este último montante está inserido no contributo da Região para o cumprimento dos objetivos nacionais.

Duarte Pitta Ferraz preside a este grupo de trabalho que vai monitorizar e verificar a execução do PRR, na parte dos apoios reservados à Madeira. É professor catedrático da Nova School of Business and Economics.