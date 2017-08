Presidente da ALM solidário com vítimas da tragédia no Monte

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira expressa o seu mais profundo sentido de pesar e solidariedade às famílias das vítimas da tragédia hoje ocorrida durante a celebração da Festa de Nossa Senhora do Monte, no Largo da Fonte, no Funchal.

Nesta hora de intensa dor, enaltece o trabalho e empenho da proteção civil, dos bombeiros, das forças policiais, dos médicos e dos demais profissionais de saúde que prestam ajuda e apoio aos feridos e às famílias enlutadas.

A nossa Região Autónoma está, mais uma vez, de luto. Saibamos todos honrar devidamente a memória dos que faleceram, a dor das suas famílias e amigos, com a elevação que uma tragédia tão violenta exige de todos nós.