O Dia Nacional do Estudante vai ser assinalado nesta sexta-feira, dia 24, com a entrega de um abaixo-assinado com cerca de 350 assinaturas, na luta “Por Um Ensino Melhor” na Escola Secundária de Francisco Franco.

Os alunos que participam nesta iniciativa são aliados ao movimento «Por Um Ensino Melhor» e vão entregar o referido documento na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) pelas 10 horas.