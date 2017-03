Comemorações da reabertura do Lido prosseguem este fim-de-semana

O Complexo Balnear do Lido comemorou o 1º aniversário desde a sua reabertura na passada quarta-feira, mas o programa de comemorações preparado pela Câmara Municipal do Funchal vai estender-se ao fim-de- semana, já a partir de hoje, e inteiramente aberto ao público.

Esta sexta-feira, dia 24 de março, assinala-se igualmente o Dia Nacional do Estudante, com o seguinte cartaz:

17h às 19h – Banda Jamie & The Marx

19h30 às 20h30 – Tuna D'elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira

20h30 às 21h30 – Enfertuna – Tuna de Enfermagem da Madeira

21h30 às 22h30 – DJ Michael Yang

Sábado, 25 de março, o serão inclui, por sua vez:

17h às 19h – Banda Alternative Moments

19h às 21h – Jovens Talentos

21h30 às 24h – DJ Michael Yang

Domingo, 26 de março, terá lugar a Prova de Mar do Lido:

16h – Início

17h30 às 19h – Entrega de prémios e convívio para todos os participantes.