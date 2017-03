O Complexo Balnear do Lido será palco, no próximo dia 25 (sábado), pelas 19 horas, de um espectáculo de Jovens Talentos, de Voz, Dança ou Instrumento.

As inscrições podem ser feitas até as 13 horas do dia 25 de março, nas bilheteiras do Lido ou através do email: geral@frentemarfunchal.com