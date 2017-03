Confraria madeirense “adoça confrades nacionais e internacionais na Calheta”

A Academia Madeirense das Carnes / Confraria Gastronómica da Madeira realiza pela primeira vez o seu grande capítulo no concelho da Calheta, terra com forte história na produção de açúcar e dos seus derivados.

O evento decorrerá entre os dias 28 de abril a 1 de maio, tendo o ponto alto no dia 30 de abril com a cerimónia de entronização a decorrer no recente hotel que invoca a cana sacarina e à Calheta de outrora – o Savoy Saccharum Resort & Spa.

Ao longo dos quatro dias os inúmeros confrades nacionais e internacionais serão conduzidos a descoberta dos sabores genuínos da gastronomia madeirense por entre a beleza que caracteriza a nossa região.