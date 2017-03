IVBAM contacta artesões no Porto Santo

Numa nova página que se quer para o Artesanato da Madeira, vários técnicos do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) estiveram recentemente no Porto Santo em contacto direto com alguns artesões. A iniciativa, que percorre todos os concelhos da Região, teve como principal objetivo fazer um levantamento do sector e ao mesmo tempo dar a conhecer o projeto “Loja do Artesão” que em breve estará concluído e onde, naturalmente, algumas obras e peças e artesãos da “ilha dourada” irão marcar presença.

Para a presidente do IVBAM, “há um enorme potencial ao nível do Bordado e Artesanato na Madeira e Porto Santo que merece ser explorado e potencializado” disse Paula Jardim adiantando “que só se conseguirá fazer um bom trabalho se fizermos um correto levantamento do que existe. É isso que estamos a fazer”, concluiu.

Esta ação contou com o apoio da Direcção Regional para a Administração Pública do Porto Santo, apoio que se poderá estender à realização de uma feira de artesanato a ter lugar em Agosto.