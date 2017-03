IVBAM aumenta área para cultivo de enxertos

O IVBAM decidiu aumentar o número de plantas e as castas disponíveis para fornecimento ao viticultor. Para tal, foram inscritas na campanha passada mais 12 novas parcelas de vinha (vinhas mãe) destinadas à recolha de material para propagação e cujo resultado já é possível se verificar no presente ano, com a disponibilidade de material para enxertia no local definitivo, assim como se refletirá no próximo ano, uma vez que com o material recolhido também serão produzidos enxertos prontos, que estarão disponíveis na próxima campanha.

O aumento das exigências no que respeita ao material vegetativo vitícola de propagação tem vindo a aumentar nos últimos anos, o que tem levado a que os viticultores cada vez mais estejam dependentes de material certificado para efetuar as suas plantações, conforme determinado na legislação em vigor.

Só a título de exemplo, embora seja permitido a utilização de material da própria exploração em replantações, tratando-se de uma plantação cofinanciada, o material terá de cumprir as regras de certificação e ser fornecido por um viveirista.

A maioria das castas tradicionais da Madeira têm pouca expressão fora da região, razão pela qual é difícil encontrar material certificado em viveiristas do continente ou estrangeiros

Desde o passado dia 20 de março o IVBAM, tem disponível para fornecimento ao viticultor material vegetativo vitícola. No entanto, e de acordo com as inscrições recebidas para fornecimento de enxertos prontos e garfos, as plantas são distribuídas dando prioridade às plantações que são efetuadas ao abrigo de candidaturas ao Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão da Vinha, sendo acauteladas todas as plantações que obrigatoriamente tenham de ser concluídas em 2017.

Para todas as restantes inscrições, e nos casos em que não existam enxertos prontos, os viticultores podem optar por plantar bacelos e proceder à enxertia no próximo ano há disponibilidade para fornecer bacelos que serão enxertados no próximo ano (2018).