Venda de vinho generoso “Madeira” rendeu 4,6 milhões de euros

De acordo com os dados divulgados pelo IVBAM – Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, a comercialização de vinho generoso “Madeira” rondou os 741 mil litros no 3.º trimestre de 2017, o que se traduziu em receitas de primeira venda de 4,6 milhões de euros. Comparativamente ao período homólogo registou-se um decréscimo de 10,7% na quantidade e um acréscimo de 6,4% no valor.

“Foram as diminuições verificadas nos mercados comunitário (-17,0%) e extracomunitário (-7,9%) que contribuíram para a quebra das quantidades no 3.º trimestre de 2017. Quanto ao valor de primeira venda, os crescimentos observados nos mercados extracomunitário (+23,6%) e nacional (+9,7%) foram suficientes para fazer face à diminuição registada no mercado comunitário (-3,5%)”, revelam os dados do IVBAM.

Por seu turno, e analisando a informação de janeiro a setembro de 2017, constatam-se aumentos homólogos, quer na quantidade comercializada (+1,3%), quer em valor (+4,2%). “Estes incrementos foram sustentados pelos acréscimos nos mercados extracomunitário (+16,2% nas quantidades e +21,2% em valor) e nacional (+10,9% nas quantidades e +9,6% em valor), que compensaram as reduções no mercado comunitário (-6,1% nas quantidades e -7,4% em valor)”, apontam os dados do IVBAM.

A informação facultada pelo IVBAM realça, nos primeiros nove meses do ano, e por comparação com o mesmo período de 2016, “o crescimento nas vendas para o mercado continental (+64,5% nas quantidades e +51,1% em valor) e japonês (+31,6% nas quantidades e +15,1% em valor), bem como a redução no mercado britânico (-23,8% em quantidade e -27,8% em valor)”.