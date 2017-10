“Promoção de Estilos de Vida Saudável & Literacia para a Saúde – UMa intervenção”

Shares

Na próxima segunda-feira, dia 23 de outubro, terá lugar, no Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria, a partir das 18 horas, a conferência de divulgação do Projeto “Promoção de Estilos de Vida Saudável e Literacia para a Saúde – UMa Intervenção” (“PEVs & LS – UMa Intervenção”).

Na ocasião, estarão presentes o Reitor da UMa, Professor Doutor José Carmo; a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Dra. Rita Andrade; o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Prof. Paulo Cafôfo; o Presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Dr. Gonçalo Santos; a Diretora do Departamento da Pastoral do Ensino Superior, Irmã Teresa Pinho; a Presidente da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira (ESS-UMa), Prof.a Doutora Otília Freitas; e a Representante dos Estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem 2014-2018 da ESS-UMa, Lisandra Jesus, que fará a apresentação do Projeto.

O projeto “UMa Intervenção – a solidariedade baseada no conhecimento” fundamenta-se nas linhas de orientação e propostas de atuação da Carta Universia Rio 2014 e da Pastoral do Ensino Superior em Portugal. Neste enquadramento, o subprojeto Promoção de Estilos de Vida Saudável e Literacia para a Saúde, “PEVs & LS – UMa Intervenção”, procura responder às necessidades da população das Lajes, freguesia do Imaculado Coração de Maria, na área da saúde e bem-estar, desenvolvendo-se no âmbito do Curso de Licenciatura em Enfermagem (2014-2018) da ESS-UMa.

Destina-se, fundamentalmente, à população adulta e idosa e procura aumentar a literacia para a saúde e capacitar para tomadas de decisão informadas e responsáveis, através de diversas ações de promoção de saúde, que sensibilizam e educam relativamente a conhecimentos e comportamentos sobre saúde. Inclui um conjunto de atividades complementares e interativas, em grupos e individualizadas, especificamente atividade física, leitura de rótulos alimentares, confeção de refeições e elaboração de pratos saudáveis.