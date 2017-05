Encontros com as Pessoas no Imaculado Coração de Maria

Os Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, entraram no seu derradeiro mês na estrada, com o início das ações previstas com a população da freguesia do Imaculado Coração de Maria. A iniciativa começou em junho de 2016 e, desde então, o Executivo da Câmara Municipal do Funchal percorreu nove das dez freguesias do Funchal, num total de 11 meses de trabalho, que renderam cerca de 200 visitas às forças vivas de cada freguesia, às obras públicas e aos moradores dos quatro cantos do Funchal.

Em jeito de balanço, Paulo Cafôfo fala “num percurso profundamente marcado pelo contacto com a sociedade civil, que nos levou a percorrer o Funchal do mar à serra em centenas de visitas de trabalho, com impactos verdadeiros no dia-a- dia das nossas pessoas.” O Presidente destaca, por sua vez, “a receção fantástica de todos os quadrantes e desde o primeiro dia, quer da parte das pessoas, quer da parte das associações, que, num caso como noutro, não estavam habituadas a este tipo de política de proximidade, o que para nós foi inteiramente recompensador.” No Imaculado Coração de Maria, o Presidente conta “fechar esta iniciativa com chave de ouro”, tendo já “alinhavado um calendário de visitas completo, em devida articulação com a Junta.”

Os Encontros com as Pessoas do Imaculado Coração de Maria começaram, assim, ontem, num passeio promovido pela Junta de Freguesia ao Porto Moniz. O Presidente Paulo Cafôfo foi ao encontro do grupo e, ao lado de Gonçalo Aguiar, Presidente da Junta de Freguesia, partilhou o almoço com algumas dezenas de pessoas, numa tarde pontificada pelo convívio e pela boa disposição, e onde foi possível apresentar à população parte do calendário de visitas para este mês, bem como o conceito daquilo que se pretende das Presidências Abertas.

A iniciativa foi, como sempre, muito bem recebida pela população, ficando a promessa dos presentes voltarem a encontrar-se com o Presidente, até ao final do mês de maio.

O Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, Emanuel Câmara, fez as honras da casa e teve a amabilidade de se juntar a todos os visitantes, a convite de Paulo Cafôfo.